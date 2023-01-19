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17:44, 19 января 2023Ценности

Россиянам назвали вышедшие из моды короткие стрижки

Стилист Михаил Гиреев назвал боб и сэссон самыми немодными короткими стрижками

Фото: Shutterstock

Российский стилист Михаил Гиреев назвал самые неактуальные короткие стрижки. Комментарий эксперта приводит Marie Claire.

Специалист внес в список антитрендовых причесок короткое каре с челкой и геометрическую стрижку сэссон, которые, по его словам, делают лицо более грубым и круглым. Также он выделил боб, обратив особое внимание на данную укладку с прядями разной длины.

По словам стилиста, из моды также вышли каре на ножке и короткая прямая челка, подчеркивающая недостатки внешности. Кроме того, актуальность утратили мелкая завивка на короткие волосы и рваная стрижка, которая сложна в укладке, отметил Гиреев.

Ранее в январе креативный директор салона Inanch, парикмахер Инанч Эмир из Лондона назвала стрижку, которая придает женщине сексуальность. По словам эксперта, скрыть возрастные изменения поможет стрижка под названием «лохматый длинный боб».

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Алина Гостева
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