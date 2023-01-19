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15:12, 19 января 2023Среда обитания

Россиянам захотели разрешить ограничивать число проживающих в доме животных

Депутат Разворотнева: жильцы должны сами формировать устав проживания в доме

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

В России жильцам многоквартирных домов захотели разрешить самостоятельно определять правила проживания, в том числе — ограничивать число проживающих в доме животных. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передают «Известия».

Депутат считает, что для жильцов нужно создать инструкцию, в которой будут указаны правила эксплуатации дома. В комитете также предложили позволить россиянам самим формировать устав проживания в здании, использования придомовых территорий и подъездов.

Предполагается, что в уставе можно будет оговорить любые ограничения, включая запрет на определенное количество домашних животных в доме. По словам Разворотневой, норма о появлении такой инструкции может быть оформлена законодательно после окончания обсуждения связанных с ней вопросов.

Ранее МЧС разрешило россиянам устанавливать в квартирах жилых домов хаммамы, инфракрасные кабины и индивидуальные сауны. При этом запрет на бани и сауны продолжает действовать. Нововведения вступили в силу с 1 декабря 2022 года.

Александра Качан
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