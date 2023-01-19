В Госдуме обсудят приравнивание вейпов к сигаретам и запрет их рекламы

В Госдуме рабочая группа обсудит приравнивание вейпов к сигаретам и запрет их рекламы

Созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит ряд предложений по регулированию оборота вейпов в России и их запрету для подростков, среди предлагаемых мер — приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам, а также запрет их рекламы, рассказал глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

Накануне источник в Думе сообщил о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов.

«За ближайшие недели рабочая группа совместно выработает предложения, которые представим на обозрение депутатов Государственной Думы, а именно что необходимо сделать, чтобы вред от курения/парения этих вейпов был в обществе сокращен, доведен до нуля среди молодежи и подростков. И в целом был наведен порядок», — сообщил Метелев по итогам встречи глав комитетов.

Сам политик считает, что в вопросе регулирования вейпов нужно выработать «абсолютно здравый подход», поскольку подростки склонны не замечать вред от парения вейпов в сравнении с курением сигарет, а само потребление происходит «в режиме нон-стоп» — «и в кафе, и на улицах, и в кинотеатрах, огромное количество школьников их носят с собой прямо в школы».

Среди обсуждаемых мер парламентарий назвал приравнивание вейпов к сигаретам, чтобы «вся сегодняшняя система ограничений и контроля за сигаретами распространится и на вейпы», а также запрет продажи подросткам не только вейпов, но и комплектующих к ним.

«В-третьих, стоит подумать и проработать предложения, которые поступили, по контролю за оборотом через таможню всех этих вейпов и отрегулировать, потому что очень много контрафакта», — добавил Метелев.

Кроме того, депутаты могут поднять вопрос запреты рекламы вейпов, чтобы они были «спрятаны от глаз людей», не показывали «красивых улыбающихся людей с этими разноцветными флешками во рту» и не формировали «обманчивый образ успешности молодого человека».

Также парламентарии обсудят введение просветительской работы в школах, где подросткам смогут рассказывать о вреде парения вейпов.

«Все эти предложения мы аккумулируем, соберем мнения экспертов по этой теме и под руководством Петра Олеговича Толстого, в рамках этой рабочей группы выработаем законодательное ограничение по регулированию вейпов среди детей и молодежи», — резюмировал Метелев.

