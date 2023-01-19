Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 19 января 2023Россия

Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе

Мэр Читы Ярилов попал в яму на дороге в своем городе и разбил Lexus

Фото: Eugene Tkachenko / Unsplash

Мэр Читы Евгений Ярилов разбил свой автомобиль Lexus, так как попал в яму на дороге в городе. Об этом сообщает «Чита.Ру».

«Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример, я говорю за всех жителей города», — сказал мэр на заседании комитета ЖКХ гордумы.

Ярилов уточнил, что ремонт иномарки обошелся ему в 100 тысяч рублей. Он не сказал, что именно ему пришлось починить из-за попадания автомобиля в яму.

Ранее мэр Рыбинска Денис Добряков попал в аварию с участием трех автомобилей в Мышкинском районе Ярославской области. Впоследствии он сообщил, что виноват в ДТП, так как «выполнял маневр с выездом на встречную полосу». По словам Добрякова, в момент аварии дорога была скользкая, а видимость — ограниченная.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Крыму предостерегли Киев от удара по полуострову американским вооружением
Умер режиссер Николай Досталь
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за Украины
Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе
Худеющим назвали способ избежать срывов на диете
Российский чиновник лишился 100 тысяч рублей из-за плохих дорог
Названа сложность для ВСУ в случае поставок французских танков
Литва создаст новую дивизию к 2030 году
В Германии заявили о победе над зависимостью от российских нефти и газа
МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.