Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе

Мэр Читы Ярилов попал в яму на дороге в своем городе и разбил Lexus

Мэр Читы Евгений Ярилов разбил свой автомобиль Lexus, так как попал в яму на дороге в городе. Об этом сообщает «Чита.Ру».

«Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример, я говорю за всех жителей города», — сказал мэр на заседании комитета ЖКХ гордумы.

Ярилов уточнил, что ремонт иномарки обошелся ему в 100 тысяч рублей. Он не сказал, что именно ему пришлось починить из-за попадания автомобиля в яму.

Ранее мэр Рыбинска Денис Добряков попал в аварию с участием трех автомобилей в Мышкинском районе Ярославской области. Впоследствии он сообщил, что виноват в ДТП, так как «выполнял маневр с выездом на встречную полосу». По словам Добрякова, в момент аварии дорога была скользкая, а видимость — ограниченная.