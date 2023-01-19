Премьер Новой Зеландии решила уйти в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн решила уйти в отставку в феврале

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уйдет в отставку в феврале, передает телеканал CNN.

Как уточнила политик, руководить государством — самая привилегированная работа, которую можно получить. Она уточнила, что считает ее одной из самых сложных. По словам Ардерн, нельзя занимать данную должность, если нет энергии на выполнение всех задач.

«Поразмыслив над этим летом, я знаю, что у меня больше нет того лишнего в баке, чтобы выполнять работу должным образом», — подчеркнула она. Политик уточнила, что приняла решение самостоятельно после долгих размышлений.

Ранее Ардерн рассказала, что правительство хочет расширить санкции против России. По ее словам, власти страны обращают внимание на то, что экспортируется и импортируется, внимательно изучая возможности введения новых антироссийских ограничений.