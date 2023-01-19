Появились подробности об упавших из окна высотки в Москве подростках

Школьники рассказали, что упавшие из окна высотки в Москве подростки были давно знакомы

Двое подростков, которые погибли при падении с 22-этажки на юго-западе Москвы, были знакомы давно. Об этом сообщили те, кто учился с ними в одной школе, пишет KP.RU.

По данным издания, подростки учились в разных классах и долгое время были друзьями. Впоследствии у школьников завязались отношения. Один из знакомых погибшего молодого человека рассказал, что он жил в хорошей семье, где помимо него росло еще шестеро сыновей.

«Он же профессионально вокалом занимался, ходил в музыкальную студию, ездил с гастролями даже, а уж любые школьные концерты — это всегда с участием Семена», — вспомнил приятель школьника.

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что на балконе, откуда упали подростки, нашли несколько бутылок пива и пустую банку шампанского.

О том, что двое подростков погибли при падении с 22-этажки на улице Знаменские Садки, стало известно 17 января. Тела двух молодых людей — юноши и девушки — нашли местные жители. Предварительно, погибшие школьники были 2006 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.