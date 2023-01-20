Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» выросла на 6 процентов и составила 51 млн человек

Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» достигла 51 миллиона человек. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным Mediascope (проект Cross Web) за 2022 год, ежемесячная аудитория «Почты» по результатам декабря выросла на шесть процентов по сравнению с показателями 2021 года. Ежемесячная аудитория облачного хранилища «Облако Mail.ru» в России по итогам минувшего года составила 23 миллиона человек (на 57 процентов больше, чем в 2021-м), а ежедневная аудитория достигла отметки 2,5 миллиона — на 90 процентов больше прошлого года.

Росту аудитории сервисов по большей части способствовали крупные обновления продуктов Mail.ru. Так, «Почта» и «Облако» теперь объединены единым виртуальным хранилищем. Все фото и документы надежно защищены и всегда находятся под рукой. Благодаря алгоритмам машинного обучения нейросеть сможет отбирать лучшие кадры и формировать из них подборки любимых воспоминаний пользователя и делиться ими.

Помимо прочего, современные технологии помогают быстро распределять входящие письма по папкам и автоматически удалять старые сообщения, а также создавать в календаре события на основе содержимого писем.

Ранее приложения «Одноклассников» и «Почты Mail.ru» стали доступнее для незрячих пользователей. Согласно оценке, проводимой незрячими тестировщиками, каждое из приложений получило более 80 баллов невизуальной доступности из 100 возможных.