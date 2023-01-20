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16:44, 20 января 2023Среда обитания

Россиянам объяснили скидки на вторичное жилье

Риелтор Апрелев: скидки на вторичное жилье растут из-за снижения спроса

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Рост размера дисконта на вторичное жилье в 2022 году связан со снижением спроса. Скидки на готовую недвижимость объяснил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, его слова передает «Коммерсантъ».

«Тренд в основном связан с тем, что рост цен за два пандемических года составил от 35 процентов до 50 процентов. Это, естественно, привело к тому, что платежеспособный спрос начал снижаться. С другой стороны, экономические санкции ухудшили положение предпринимательского сообщества: начали сокращаться и рабочие места, и доходы людей. Следствием всего этого стало то, что цены начали снижаться с апреля 2022-го», — рассказал Апрелев. По его словам, в такой ситуации продавцы охотнее идут на скидки, желая продать объект до того, как он подешевеет.

Директор департамента вторичного рынка компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома считает главной причиной роста размера дисконта активность ипотечных заемщиков. Он отметил, что их число на рынке резко сократилось на фоне роста ключевой ставки, из-за чего продавцам пришлось снижать цены. Эксперт добавил, что увеличение ставки по ипотеке приведет к сокращению желающих купить недвижимость на 20-30 процентов. Вместе с этим снизится спрос, а жилье подешевеет еще на 10-15 процентов.

Ранее эксперты назвали московские локации, где сильнее всего снизилась стоимость готовых квартир. По итогам четвертого квартала 2022 года наиболее заметно жилье подешевело в районах Якиманка, Измайлово, Фили-Давыдково и Марьина Роща.

Александра Качан
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