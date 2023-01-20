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23:51, 20 января 2023Бывший СССР

Экономика Эстонии столкнулась с трудностями из-за роста цен и дефицита товаров

ERR: экономика Эстонии испытывает трудности из-за роста цен и дефицита товаров
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Экономика Эстонии испытывает трудности из-за роста цен и дефицита товаров на полках магазинов на фоне подорожания энергоресурсов. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что грузооборот в портах Эстонии в 2022 году составил 33,2 миллиона тонн — объем перевалки грузов снизился на 15,4 процента по сравнению с прошлым годом.
В обрабатывающей промышленности рост цен составил 16,4 процента, в том числе в производстве продуктов питания — 26,3 процента.

Помимо этого, на рост цен повлиял рост котировок электроэнергии и теплоэнергии, а также изделий из дерева и продуктов. Некоторые магазины Эстонии столкнулись с дефицитом парниковых огурцов местного производства. Из-за дорогих энергоресурсов многие мелкие производители решили повременить с посадкой нового урожая.

Ранее бельгийский аналитический центр Bruegel подсчитал, что правительства стран Европы выделили почти 500 миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию. Италия и Эстония, к примеру, выделили 59 миллиардов и 200 миллионов евро соответственно.

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Юлия Мискевич
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