В Турции ЧВК Эрдогана обвинили в репрессиях

В Турции личную армию Эрдогана ЧВК SADAT обвинили в политических репрессиях

Представители национально-республиканской партии (НРП) Турции получают угрозы от представителей турецкой частной военной компании (ЧВК) SADAT. Об этом пишет News.ru.

Сообщается, интервью с лидером НРП Кемалем Кылычдароглу в эфире турецкого телеканала TV100 внезапно прервалось трансляцией рекламы ЧВК, которую также называют личной армией президента Турции Эрдогана. Кылычдароглу счел это очередной угрозой со стороны правящей партии, после чего в июне 2022 года подал на ЧВК в суд. Отмечается, что в SADAT обвинения отвергли.

«Полувоенная организация SADAT создана в рамках турецких законов с целью совершения преступлений, она является преступной структурой», — цитирует издание замглавы НРП Бюлента Тезджана. По словам политика, ЧВК, заручившись поддержкой Эрдогана, занимается торговлей оружия, а также подготовкой террористов.

По утверждениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, SADAT — компания, созданная в 2012 году, занимающаяся деятельностью в военной сфере и работающая «в бывших колониальных государствах». Об этом турецкий лидер рассказал в мае 2022 года, опровергнув заявления оппозиции о якобы имеющихся у него связях с компанией и покровительстве ее руководству.

Ранее Эрдогану предрекли потерю поста президента в случае, если следующие президентские выборы в июне 2023 года пройдут честно.