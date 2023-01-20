Москвичей предостерегли от мошенников в сфере ЖКХ

Мосгаз: при проверке нужно обратить внимание на форму сотрудников газовой службы

Жителей Троицкого и Новомосковского округов столицы предостерегли от мошенников в сфере ЖКХ. Во время визита сотрудников газовой службы необходимо обратить внимание на их форму. Об этом сообщается на сайте Мосгаза.

Собственников предупредили, что, перед тем как впустить в квартиру специалиста, нужно посмотреть на его форму и проверить наличие удостоверения от газового предприятия. «Если у вас появились сомнения, нужно позвонить по номеру 104 и уточнить, был ли направлен данный специалист к вам для проверки. Не забудьте изучить памятку — ее вам лично передаст слесарь при проверке», — предупредили в Мосгазе.

В ноябре 2022 года россиян также предупредили о мошенничестве с проверкой счетчиков — мошенники маскируются под госструктуры и навязывают услуги в сфере ЖКХ. Злоумышленники представляются как городская или государственная организация и сообщают, что срок проверки истек.