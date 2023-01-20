Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 20 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий по состоянию на пятницу, 20 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны России

Основные успехи российские войска развили на донецком и запорожском направлениях — на этих участках ведения боевых действий Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Клещеевка и Лобковое. Официальный спикер оборонного ведомства Игорь Конашенков отметил, что в штурме Клещеевки участвовали «добровольцы штурмовых отрядов».

За минувшие сутки соединения оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 103 районах. Также российские войска уничтожили две единицы авиации ВСУ — вертолеты Ми-8 — в Херсонской и Харьковской областях.

Конашенков также отметил, что на херсонском направлении была уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 374 самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7583 танка и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 3878 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.