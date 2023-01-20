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14:56, 20 января 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 20 января
СюжетРоссийские войска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий по состоянию на пятницу, 20 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны России

Основные успехи российские войска развили на донецком и запорожском направлениях — на этих участках ведения боевых действий Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Клещеевка и Лобковое. Официальный спикер оборонного ведомства Игорь Конашенков отметил, что в штурме Клещеевки участвовали «добровольцы штурмовых отрядов».

За минувшие сутки соединения оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 103 районах. Также российские войска уничтожили две единицы авиации ВСУ — вертолеты Ми-8 — в Херсонской и Харьковской областях.

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Конашенков также отметил, что на херсонском направлении была уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 374 самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7583 танка и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 3878 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

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Марк Леонов
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