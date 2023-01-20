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13:24, 20 января 2023Силовые структуры

Пообещавшего СБУ устроить диверсию на ЛЭП россиянина задержали силовики

Жителя Красноярска задержали за переписку с СБУ и обещание устроить диверсию на ЛЭП
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Красноярске задержали 22-летнего местного жителя, обещавшего устроить диверсию на ЛЭП в переписках с СБУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Также он обещал представителям украинских спецслужб раскрыть координаты мобилизованных в ДНР и пробраться на российское предприятие по обогащению урана.

В отношении него возбудили дело о подготовке к диверсии. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время молодого россиянина арестовали на 10 суток за неповиновение полицейским.

Ранее сообщалось, что в Бурятии задержали троих юношей, пытавшихся устроить диверсии на железной дороге.

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Елизавета Новикова
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