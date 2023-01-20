Пообещавшего СБУ устроить диверсию на ЛЭП россиянина задержали силовики

Жителя Красноярска задержали за переписку с СБУ и обещание устроить диверсию на ЛЭП

В Красноярске задержали 22-летнего местного жителя, обещавшего устроить диверсию на ЛЭП в переписках с СБУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Также он обещал представителям украинских спецслужб раскрыть координаты мобилизованных в ДНР и пробраться на российское предприятие по обогащению урана.

В отношении него возбудили дело о подготовке к диверсии. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время молодого россиянина арестовали на 10 суток за неповиновение полицейским.

Ранее сообщалось, что в Бурятии задержали троих юношей, пытавшихся устроить диверсии на железной дороге.