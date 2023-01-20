В Госдуме обсудят поддержку волонтерства в трудовом законодательстве

В Трудовой Кодекс могут включить нормы о корпоративном волонтерстве

В Трудовой Кодекс предложили внести изменения, позволяющие работодателям включать в коллективные договоры нормы о корпоративном волонтерстве. Такой законопроект разрабатывают в Комитете Госдумы по молодежной политике, сообщил глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Идея закрепления в Трудовом кодексе норм о поддержке волонтерского движения в трудовых коллективах родилась два года назад на Форуме корпоративных волонтеров, сказал Метелев. Он отметил, что средний возраст волонтеров в России сейчас 26 лет, в основном это студенты колледжей и университетов. Люди 30-40 лет тоже задумываются о том, чтобы участвовать в социальных проектах, но у них на это нет времени, так как будни они проводят на работе, а выходные — с семьей.

Чтобы стимулировать работников стать волонтерами, депутаты предлагают использовать положительный опыт некоторых компаний, которые предоставляют сотрудникам один или несколько оплачиваемых дней в год для участия в волонтерских проектах.

Законопроектом хотят дать возможность работодателям включать в коллективные договоры положения о поддержке корпоративного волонтерства. Такие изменения хотят внести в Трудовой кодекс. Итогом принятия этих норм станет вовлечение сотен тысяч сотрудников разных компаний в волонтерское движение, считает Артем Метелев.

«Бизнес, инвестируя время своих сотрудников в решение социальных проблем, реализует свою социальную стратегию, формирует положительную репутацию среди населения, повышает качество жизни людей, укрепляет командный дух в коллективе», — сказал депутат.

