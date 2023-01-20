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07:11, 20 января 2023Бывший СССР

В Совфеде высказались об ответе на рост поставок оружия на Украину

Сенатор Карасин заявил, что Россия использует все возможности для защиты населения

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Наращивание поставок оружия Украине является свидетельством военно-политического давления на Россию. Страна будет использовать все возможности для защиты своего населения и для того, чтобы добиться поставленных целей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экс-замминистра МИД, сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Как мы можем противостоять? Вооруженные силы России сейчас активно действуют, чтобы обеспечить безопасность русскоязычного населения, живущего на Украине. Мы пытаемся внушить международному сообществу, что их действия чреваты последствиями для международного сообщества и для самой Украины», — сказал сенатор.

Он добавил, что НАТО, как военно-политическому блоку, необходимо прекратить толкать Киев к продолжению конфликта с Россией и подчеркнул, что страна сделает все для того, чтобы ответить на наращивание агрессии.

«Мы будем использовать все возможности для того, чтобы не страдало население России. Защищать родину и добиваться заявленных нашим президентом целей», — подчеркнул Карасин.

Высказывания посла РФ в США Анатолия Антонова о недопустимости поставок вооружений на Украину отражают позицию Кремля, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности», — согласился Песков с позицией российского дипломата.

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Наталия Белова
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