Россияне стали скупать билеты на любимый курорт богачей

РСТ: российский турпоток на Мальдивы вырос в два раза в сравнении с допандемийным уровнем

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что россияне стали чаще скупать билеты на Мальдивы. Интерес соотечественников к любимому курорту богачей он объяснил в том числе мягкой ковидной политикой государства, сообщает РИА Новости.

По словам Горина, российский турпоток в популярную пляжную страну вырос в два раза по сравнению с допандемийным уровнем. «До пандемии страну посещало 80-90 тысяч россиян в год, а в 2022 году — 205 тысяч», — уточнил эксперт.

Вице-президент РСТ объяснил, что Мальдивы в числе первых открыли границы для России после пандемии коронавируса. Поскольку большинство стран были недоступны для путешественников, россияне устремились туда.

Ранее в январе туроператоры перечислили россиянам бюджетные варианты пляжного отдыха после новогодних каникул. Значительнее всего подешевели туры в Египет, Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы. Так, наиболее доступным по цене и самым массовым зимним направлением для отечественных туристов является Египет.