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17:23, 20 января 2023Силовые структуры

Молодой россиянин избил до смерти 63-летнюю мать и получил восемь лет колонии

Под Пермью осудили на 8 лет избившего до смерти мать-пенсионерку из-за неприязни мужчину

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Пермском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы 24-летнего местного жителя за убийство 63-летней матери. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в мае пьяный мужчина избил руками и ногами пенсионерку из-за неприязни. Женщину доставили в больницу спустя сутки, однако она скончалась 20 мая.

Ранее стало известно, что в Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов.

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Екатерина Власова
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