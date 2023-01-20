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18:21, 20 января 2023Россия

Пушилин сообщил о попытках ВСУ перебросить технику в Марьинку

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются перебросить технику в Марьинку

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перебросить технику в Марьинку. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова приводит ТАСС.

«Нам сложно, непросто, противник не сдается, не бросает оружие — пока такого мы не фиксируем. Противник перебрасывает резервы, пытается перебрасывать и технику, чтобы как можно дольше задерживать наших ребят», — заявил он.

Пушилин уточнил, что бои в Марьинке продолжаются «на тех позициях после взятия высоток за частный сектор», есть ряд промышленных построек, которые украинские военнослужащие пытаются удержать, а также помешать продвижению союзных подразделений.

Ранее он предрек оперативное окружение Артемовска (украинское название — Бахмут). Как утверждает Пушилин, в настоящее время бои идут непосредственно в самом городе, в районе мясокомбината, а подразделения частной военной компании «Вагнер» продвигаются «и днем, и ночью».

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Кристина Есикова
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