В ДНР предрекли оперативное окружение Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению

Ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент бои идут непосредственно в самом городе, в районе мясокомбината, а подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются «и днем, и ночью».

«Продвигаются и в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций», — добавил он.