В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий почти на всей линии фронта

Боевые действия активизировались почти на всей линии фронта в Запорожской области. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир в беседе с РИА Новости.

«Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия», — поделился он.

Рогов также рассказал о падении морального духа украинских военных на фоне отлаженных действий Вооруженных сил России. Он отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее удерживать позиции.

20 января Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, около населенного пункта Каменское было уничтожен ангар с оружием и техникой ВСУ.

Ранее Рогов рассказал об успехах российских военных на направлении города Орехов в Запорожской области. По его словам, территория области, освобожденная от украинской армии, постепенно увеличивается.