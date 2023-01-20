Конгрессмен обвинил Байдена в трусливых решениях по Украине

Конгрессмен Маккол назвал трусливым решение Байдена не поставлять Киеву ракеты ATACMS

Решение президента США Джо Байдена об отказе поставлять ракеты ATACMS Украине является трусливым. В этом обвинил главу государства председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Майкл Маккол, его слова передает Texas Monthly.

«Эти трусливые решения, основанные на ошибочных страхах эскалации, продлевают эту войну», — заключил конгрессмен. Он также раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание направить Киеву танки Leopard 2.