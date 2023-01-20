Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:51, 20 января 2023Мир

Конгрессмен обвинил Байдена в трусливых решениях по Украине

Конгрессмен Маккол назвал трусливым решение Байдена не поставлять Киеву ракеты ATACMS

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Решение президента США Джо Байдена об отказе поставлять ракеты ATACMS Украине является трусливым. В этом обвинил главу государства председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Майкл Маккол, его слова передает Texas Monthly.

«Эти трусливые решения, основанные на ошибочных страхах эскалации, продлевают эту войну», — заключил конгрессмен. Он также раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание направить Киеву танки Leopard 2.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов
В Госдуме призвали запретить работу коллекторов
В Военном комитете НАТО рассказали об уроках конфликта на Украине
Конгрессмен обвинил Байдена в трусливых решениях по Украине
Из-за пожара в последней трущобе Сеула эвакуировали сотни людей
Известный стилист Владислав Лисовец перечислил тренды весны-лета 2023 года
Российская тревел-блогерша объяснила выгоду покупки билета в Таиланд без багажа
В Госдуме объяснили слова Вучича о непризнании Крыма российским
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту истязания девочки в Бурятии
Дания пожалела об отправке своих гаубиц Caesar Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.