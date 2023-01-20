На Украине решили увеличить количество мобильных групп ПВО на севере страны

Командование ВСУ объявило о создании 19 мобильных групп ПВО на севере Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличат количество мобильных групп противоракетной обороны (ПВО) на севере республики. Об этом командование ВСУ сообщает на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что украинскими военными были дополнительно созданы 19 групп ПВО на базе внедорожников Ford F250 и Ford F350, «адаптированных к боевым условиям».

«Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины», — уточнили в командовании ВСУ.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что ВСУ пытаются перебросить технику в Марьинку.