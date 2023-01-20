Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 20 января 2023Мир

Глава Минобороны ФРГ прокомментировал информацию об ультиматуме Шольца Байдену

Глава Минобороны ФРГ: поставка танков Leopard не связана с поставкой США Abrams Украине
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Поставка Украине немецких танков Leopard не связана с поставкой Киеву США американских танков Abrams. Так глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал о якобы выдвинутом в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом ультиматуме канцлера Германии Олафа Шольца, передает Bloomberg.

«Мне ничего не известно о такой пакетной сделке», — заявил министр в ответ на вопрос о предварительном условии для поставок Германией танков Leopard.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники, написала на каких условиях канцлер ФРГ Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2. Газета сообщила, что в телефонном разговоре с Байденом канцлер дал понять о готовности Германии пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрай опроверг указанную информацию. «Никогда не было взаимообусловленности или требования того, что сначала якобы должен последовать один шаг, с тем чтобы мог быть сделан следующий», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину
Тренер посоветовал три упражнения для упругости ягодиц
У российского браконьера изъяли живых крабов на 2 миллиона рублей
Анонсированы игры для PlayStation VR2
Опубликованы кадры разрушений после минометного обстрела российского села ВСУ
Власти рассказали подробности о минометном обстреле ВСУ белгородского села
Ким Кардашьян обругали в сети за покупку вещей умерших знаменитостей
В Киеве выступили против похорон военных на Лысой горе
Российский теннисист поддержал Нагорный Карабах после матча на Australian Open
Россия резко нарастила поставки угля в одну страну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.