Глава Минобороны ФРГ прокомментировал информацию об ультиматуме Шольца Байдену

Глава Минобороны ФРГ: поставка танков Leopard не связана с поставкой США Abrams Украине

Поставка Украине немецких танков Leopard не связана с поставкой Киеву США американских танков Abrams. Так глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал о якобы выдвинутом в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом ультиматуме канцлера Германии Олафа Шольца, передает Bloomberg.

«Мне ничего не известно о такой пакетной сделке», — заявил министр в ответ на вопрос о предварительном условии для поставок Германией танков Leopard.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники, написала на каких условиях канцлер ФРГ Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2. Газета сообщила, что в телефонном разговоре с Байденом канцлер дал понять о готовности Германии пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрай опроверг указанную информацию. «Никогда не было взаимообусловленности или требования того, что сначала якобы должен последовать один шаг, с тем чтобы мог быть сделан следующий», — подчеркнул он.