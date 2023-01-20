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08:36, 20 января 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ и СКР задержали семерых человек по делу о незаконной миграции

Сотрудники ФСБ, СКР и Росгвардии задержали семерых человек по делу о незаконной миграции

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Иркутской области сотрудники ФСБ, СКР, Росгвардии и МВД задержали семерых человек по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления СКР Карина Головачева.

Двое из фигурантов — полицейские. Во время обысков силовики изъяли у задержанных крупные суммы денег и документы.

По данным следствия, сотрудники отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции, используя служебное положение, вступили в преступный сговор с несколькими подельниками ради получения дополнительного дохода. Подозреваемые помогали иностранцам нелегально находиться в России, оказывали им содействие во время прохождения собеседования на носителя русского языка, а также включали в госпрограммы по добровольному переселению, помогающие получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Иркутской области. По материалам их оперативно-розыскной деятельности было возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что СКР обвинил замглавы УВМ ГУ МВД Москвы Фокина в организации незаконной миграции.

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Елизавета Новикова
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