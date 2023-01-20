В Нью-Йорке обеспокоились отсутствием снега

Bloomberg: в Нью-Йорке обеспокоились длительным периодом без снега

В американской компании AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, обеспокоились отсутствием снега в Нью-Йорке на протяжении длительного периода. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам экспертов, в январе в городе не было снегопадов. С момента, когда в Центральном парке зафиксировали небольшое количество осадков, прошло более 300 дней. Если снег не выпадет в городе до 5 февраля, то это будет самым долгим бесснежным периодом в городе за всю историю наблюдений.

Похожее явление зафиксировали и в других городах страны. Эксперты отметили, что в январе температура в Бостоне, Филадельфии и Вашингтоне оказалась выше нормы, при том что сезон считается самым холодным временем года.

Ранее ученые Института исследования пустынь в США зафиксировали, что в апреле 2021 года темпы таяния снега в горах западной части Северной Америки достигли рекордных значений и затронули 24 процента участков мониторинга снежного покрова в регионе.