Сексолог посоветовала женщинам способы достичь оргазма

Сексолог Кокс: чтобы достичь оргазма, надо перестать стремиться к нему любой ценой

Чтобы испытать оргазм во время секса или мастурбации, надо перестать стремиться к нему любой ценой, уверена сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс. Об этом она рассказала в издании Daily Mail.

По словам Кокс, вместо того чтобы превращать оргазм в самоцель, следует стараться просто получать удовольствие от исследования собственного тела или тела партнера в процессе любовной игры. Это позволит снять напряжение, избавиться от навязчивых мыслей и легче достичь кульминации. Способствует достижению оргазма и медленная, долгая прелюдия. Поэтому, прежде чем перейти к прямой стимуляции, для усиления возбуждения стоит почитать или посмотреть эротику, насладиться прикосновениями партнера, не связанными с гениталиями.

Женщинам, испытывающим оргазм только с помощью вибратора, Кокс посоветовала для начала забыть об идее существования «правильного» или «неправильного» способа испытать оргазм. Ни один метод стимуляции не является плохим, есть только те, которые больше подходят, подчеркнула она. В частности, оргазмы, вызванные вибратором, почти всегда ощущаются более интенсивно, чем остальные, так как вибрация всегда создает гораздо большую стимуляцию, нежели язык, палец или пенис. И такой метод стимуляции идеален для женщин, у которых нервные окончания расположены далеко друг от друга.

Если же хочется достичь высшей точки наслаждения без помощи игрушки для взрослых, можно попробовать «переучить» нервные окончания клитора испытывать удовольствие от более мягкой стимуляции, продолжила сексолог. Для этого надо использовать вибратор, чтобы дойти до грани оргазма, а затем отложить его в сторону и довести себя до кульминации пальцами. Постепенно надо снижать мощность вибратора до тех пор, пока он вообще будет не нужен.

Также, как отметила Кокс, для достижения оргазма можно использовать насадку для душа или струю воды в гидромассажной ванне при мастурбации или заниматься сексом в позе наездницы.

Ранее психолог, эксперт по отношениям Кэролайн Уэст дала совет страдающим от нехватки секса женщинам. Им надо набраться смелости и обсудить с мужем эту проблему, уверена специалистка.