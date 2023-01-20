Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 20 января 2023Россия

В российской закусочной отравились 15 человек

У 15 посетителей закусочной в Екатеринбурге выявили острую кишечную инфекцию

Фото: Telegram-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область»

В Екатеринбурге у 15 посетителей закусочной выявили острую кишечную инфекцию. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Из них 11 россиян были госпитализированы. Все случаи отравления были зарегистрированы у гостей заведения под названием «У Аро», расположенного на улице Декабристов, в период с 16 по 19 января.

«Среди заболевших — восемь учащихся колледжа имени Ползунова. При лабораторном обследовании выявлен возбудитель заболевания — норовирус 2-го типа. Тот же вирус выделен при обследовании трех сотрудников заведения общепита», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
НАТО уличили в желании повторить Вторую мировую войну
Стало известно о местонахождении госпитализированного Назарбаева
Российский пилот рассказал о поведении украинских военных летчиков в воздухе
В российской закусочной отравились 15 человек
Обещавшего прекратить дело российского адвоката осудили на пять лет
У станции метро в Киеве произошел взрыв
Нутрициолог назвала причины неконтролируемой тяги к сладкому
Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ
В Подмосковье стало больше жилья одного типа
На Западе оценили вероятность наступления на Украину с территории Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.