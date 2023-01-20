В российской закусочной отравились 15 человек

У 15 посетителей закусочной в Екатеринбурге выявили острую кишечную инфекцию

В Екатеринбурге у 15 посетителей закусочной выявили острую кишечную инфекцию. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Из них 11 россиян были госпитализированы. Все случаи отравления были зарегистрированы у гостей заведения под названием «У Аро», расположенного на улице Декабристов, в период с 16 по 19 января.

«Среди заболевших — восемь учащихся колледжа имени Ползунова. При лабораторном обследовании выявлен возбудитель заболевания — норовирус 2-го типа. Тот же вирус выделен при обследовании трех сотрудников заведения общепита», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.