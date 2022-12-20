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08:45, 20 декабря 2022Россия

В российском лицее более 20 учеников отравились после посещения столовой

В лицее №103 в красноярском Железногорске 28 детей отравились после посещения столовой

РИА Новости/Павел Лисицын

В лицее №103 «Гармония» в Железногорске Красноярского края более 20 учеников отравились после посещения столовой. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры российского региона.

В ведомстве пояснили, что дети обращались с жалобами на плохое самочувствие с 10 по 19 декабря. Медики выставили им предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».

В следственном управлении по Красноярскому краю отметили, что среди пострадавших оказались четыре ученика школы №100. По их сведениям, число пострадавших детей продолжает увеличиваться.

Лицеисты жалуются на тошноту, рвоту, температуру и боли в животе. Региональный Роспотребнадзор начал подсчет точного числа пострадавших.

Детям, которые обратились в медучреждения, от 7 до 10 лет. Все их перевели на амбулаторное лечение. В настоящее время столовую в лицее №103 закрыли, учащиеся до 30 декабря будут находиться на дистанционном обучении.

Прокуратура и представители СК организовали проверку по факту случившегося в красноярском лицее.

Ранее в Тамбовской области 39 человек госпитализировали с отравлением после выпускного.

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Анна Щербакова
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