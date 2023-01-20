Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:17, 20 января 2023Среда обитания

Брэд Питт продаст дом по соседству с Джоли

Актер Брэд Питт выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе за 40 миллионов долларов

Фото: IMAGO / Steve Vas / Globallookpress.com

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе. Недвижимость находится по соседству с владением, которое принадлежит его бывшей супруге, актрисе Анджелине Джоли. Об этом сообщает New York Post.

Актер попросил за объект в районе Лос-Фелис 40 миллионов долларов (более 2,7 миллиарда рублей). Он владел домом с 1994 года, когда купил его за 1,7 миллиона долларов. Позже он приобрел соседние участки, где оборудовал каток. теннисный корт и бассейн. В этом доме Питт проживал вместе с Джоли и детьми до развода.

Материалы по теме:
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля 2021
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021

Причиной продажи, по данном источников, стало желание актера найти жилье поменьше. Издание отметило, что дом находится недалеко от участка который Джоли купила в 2017 году после развода почти за 25 миллионов долларов.

В октябре 2022 года подруга скандальной телеведущей Эллен Дедженерес Виктория Джексон и ее муж продали бывший дом актера Брэда Питта в США за десятки миллионов долларов. Сумма сделки составила 45 миллионов долларов. Актер и его супруга Джоли владели им в 2000-е годы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
МИД Китая ответил на письмо Зеленского о мирных переговорах
В клубе РПЛ передумали приглашать Дзюбу
Лукашенко заявил о понимании Западом необходимости «прекращать заниматься дурью»
Блогерша показала роскошные покупки и разгневала зрителей суммой трат
Airbus подтвердила крушение своего вертолета с главой МВД Украины
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Назван возможный срок вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Брэд Питт продаст дом по соседству с Джоли
Побившая четырех полицейских российская пенсионерка предстанет перед судом
Российский саблист объяснил решение переехать в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.