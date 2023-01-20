Брэд Питт продаст дом по соседству с Джоли

Актер Брэд Питт выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе за 40 миллионов долларов

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе. Недвижимость находится по соседству с владением, которое принадлежит его бывшей супруге, актрисе Анджелине Джоли. Об этом сообщает New York Post.

Актер попросил за объект в районе Лос-Фелис 40 миллионов долларов (более 2,7 миллиарда рублей). Он владел домом с 1994 года, когда купил его за 1,7 миллиона долларов. Позже он приобрел соседние участки, где оборудовал каток. теннисный корт и бассейн. В этом доме Питт проживал вместе с Джоли и детьми до развода.

Причиной продажи, по данном источников, стало желание актера найти жилье поменьше. Издание отметило, что дом находится недалеко от участка который Джоли купила в 2017 году после развода почти за 25 миллионов долларов.

В октябре 2022 года подруга скандальной телеведущей Эллен Дедженерес Виктория Джексон и ее муж продали бывший дом актера Брэда Питта в США за десятки миллионов долларов. Сумма сделки составила 45 миллионов долларов. Актер и его супруга Джоли владели им в 2000-е годы.