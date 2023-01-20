Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 20 января 2023Мир

Япония проведет обучение украинских саперов на своей территории

Kyodo: власти Японии начнут учения для украинских саперов на своей территории с 22 января
СюжетСанкции против России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Японии в рамках военной помощи Киеву организуют обучение для украинских саперов, оно пройдет с 22 января, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Кроме того, японская сторона передаст украинцам четыре произведенных в стране миноискателя, а также проведет инструктаж по их использованию. Власти Японии также намерены в течение ближайших нескольких месяцев направить своих специалистов в Польшу для продолжения обучения украинских саперов.

Кроме того, с 15 по 20 января власти Камбоджи при поддержке правительства Японии провели на территории королевства мероприятия по обучению восьми украинских специалистов разминированию.

В начале января премьер-министр Японии Фумио Кисида созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. О чем именно общались политики, не уточнялось. По данным СМИ, японский премьер пообещал, что Токио продолжит вводить против России санкции и оказывать поддержку Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий
Задержание ФСБ россиянина за призывы к убийству военных попало на видео
Европейский клуб отказался проводить товарищеские матчи с российскими командами
Вице-мэра Миасса арестовали за получение взятки от компании
Киев стал лидером «дерусификации»
Трилогия GTA появилась в Steam
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений ЗАЭС
В Германии подсчитали число смертей от коронавируса за три года
Кадыров заявил о подготовке первой группы богословов в университете спецназа
Грузия захотела ужесточить условия пребывания россиян в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.