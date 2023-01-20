Япония проведет обучение украинских саперов на своей территории

Kyodo: власти Японии начнут учения для украинских саперов на своей территории с 22 января

Власти Японии в рамках военной помощи Киеву организуют обучение для украинских саперов, оно пройдет с 22 января, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Кроме того, японская сторона передаст украинцам четыре произведенных в стране миноискателя, а также проведет инструктаж по их использованию. Власти Японии также намерены в течение ближайших нескольких месяцев направить своих специалистов в Польшу для продолжения обучения украинских саперов.

Кроме того, с 15 по 20 января власти Камбоджи при поддержке правительства Японии провели на территории королевства мероприятия по обучению восьми украинских специалистов разминированию.

В начале января премьер-министр Японии Фумио Кисида созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. О чем именно общались политики, не уточнялось. По данным СМИ, японский премьер пообещал, что Токио продолжит вводить против России санкции и оказывать поддержку Украине.