Бывший глава ЦРУ рассказал о бесполезном сигнале США для союзников в НАТО

Экс-глава ЦРУ Петреус: отказ США от поставок танков это бесполезный сигнал для членов НАТО

Отказ от поставок американских танков Abrams на Украину из-за сложности их обслуживания и эксплуатации является обоснованным, но в то же время это совершенно бесполезный сигнал для членов НАТО, которые ранее назвали решение Вашингтона по их передаче решающим фактором для начала отправки Leopard Вооруженным силам Украины. Об этом в эфире CNN рассказал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

«Несмотря на очевидные причины, из-за которых Пентагон не хочет отправлять танки Abrams на Украину, это бесполезный сигнал [для союзников США]. Если передача 14 [американских] танков в составе танковой роты позволит немцам начать передачу танков Leopard 2, и тем самым разрешит другим странам передавать этот тип танков, то положительное решение [о передаче Abrams] будет стоить того», — заявил бывший шеф ЦРУ.

Также Петреус отметил, что США уже предоставили Киеву военную помощь на сумму более 24 миллиардов долларов, и положительно оценил новый совместный пакет помощи для Украины, в который входят 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.