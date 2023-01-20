Экологи подали в суд на США

Экологические организации подали в суд на США из-за строительства нефтяного терминала

Экологические организации подали в суд на США из-за строительства глубоководного объекта для экспорта нефти в Техасе, который может привести к вредным выбросам парниковых газов. Об этом сообщает Reuters.

Власти страны одобрили проект, согласно которому у побережья Мексиканского залива построят терминал и связанный с ним трубопровод. Он будет принадлежать оператору Enterprise Products Partners и станет крупнейшим морским экспортным терминалом страны.

Иск подали в том числе организация Sierra Club и Центр биологического разнообразия. Они заявили, что строительство подобного объекта увеличит риск разлива нефти, что в перспективе повлияет на биологическое разнообразие. По словам экологов, морская администрация США не смогла правильно оценить последствия для природы, когда утверждала проект.

В декабре 2022 года международная экологическая организация Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании из-за возможного срыва целей по защите климата. Защитники природы попытались не допустить выдачу более 100 лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море.