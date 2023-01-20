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06:30, 22 января 2023Наука и техника

Виртуальная реальность уменьшила проявления тревожности и депрессии

Scientific Reports: VR-технологии уменьшают проявления тревожности и депрессии

Фото: Icaros / Globallookpress.com

Австралийские ученые из Университета Западного Сиднея обнаружили, что виртуальная реальность способна значительно уменьшить проявления тревожности и депрессии и улучшить сенсорную обработку у людей с ограниченными возможностями. Результаты работы представлены в журнале Scientific Reports.

В процессе пятимесячных экспериментов на 31 взрослом с различными нарушениями развития нервной системы (включая аутизм и умственную отсталость) специалисты использовали новую VR-технологию Evenness. Система включала в себя интерактивные визуальные, аудиальные и осязаемые эффекты.

Испытуемых подключали к дисплею, установленному на голове, управление осуществлялось с помощью контроллеров. После чего пациенты попадали в имитацию физической сенсорной комнаты, где они могли свободно взаимодействовать с предметами личного ежедневного обихода, а технология включала для них музыку, демонстрировала им объемные изображения, а также делала им массаж в зависимости от ситуации.

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Результаты показали, что такая методика существенно снизила уровень тревожности и депрессии, улучшила сенсорную обработку, а также незначительно — ощущение благополучия и адаптивное поведение. Качественный анализ подтвердил полученные данные.

Авторы считают, что их выводы достаточно многообещающие, поэтому они планируют провести дополнительные испытания с большей продолжительностью и более строгой экспериментальной методологией.

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Елена Апазиди
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