Диетолог перечислила неожиданные полезные свойства авокадо

Диетолог Королева: авокадо полезно для здоровья легких, сердца и нервной системы

Регулярное употребление авокадо полезно для здоровья нервной системы, легких и сердца, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Неожиданные полезные свойства авокадо она перечислила в беседе с «Москвой 24».

Прежде всего, отметила она, в авокадо много полезных жиров, необходимых для здоровья репродуктивной системы и легких. «Это безупречная работа легких, так как альвеолы выстланы именно жировой оболочкой, через которую хорошо обеспечивается газообмен», — сказала Королева. Кроме того, жирные кислоты поддерживают здоровье сердца и стенок сосудов, а также обладают противовоспалительным эффектом, нужным для профилактики рака.

Помимо этого, указала диетолог, в составе авокадо есть растительный белок, необходимый для построения тканей организма.

«В составе наших тканей должны быть белки не только животного, но и растительного происхождения, чтобы, дополняя друг друга, они обеспечивали безупречность всех биохимических реакций и работу клеток», — объяснила Королева.

В авокадо есть и витамины группы B. «Они нужны для хорошей работы нервной системы. При нехватке витаминов группы B человек бывает достаточно уязвим перед внешней средой», — констатировала Королева, порекомендовав употреблять авокадо два-три раза в неделю.

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