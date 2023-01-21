Минобороны отработало защиту от атак на важные объекты Подмосковья

Минобороны: в Подмосковье прошли учения батареи С-300 по защите от атак важных объектов

В Московской области Минобороны провело учения с привлечением батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 по защите от воздушных атак важных военных и административных объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

В учениях приняли участие свыше 150 человек. Тренировка прошла с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа.