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17:27, 21 января 2023Россия

В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

Житель Донецка погиб при обстреле Кировского района со стороны украинских войск

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

Житель Донецка погиб при обстреле Кировского района со стороны украинских войск. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Снаряд упал в районе музыкальной школы на улице Дагестанской. Взрывом выбило окна в здании, а также в детском саду напротив и в близлежащих домах.

В результате атаки погиб один мужчина. Информацию об этом подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по его словам, личность жертвы пока устанавливается.

20 января стало известно, что журналистку российского интернет-издания Readovka Анастасию Елсукову тяжело ранили в Соледаре. Ее с раздробленным коленом эвакуировали в госпиталь в Первомайске.

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Алевтина Запольская
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