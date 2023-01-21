В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

Житель Донецка погиб при обстреле Кировского района со стороны украинских войск

Житель Донецка погиб при обстреле Кировского района со стороны украинских войск. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Снаряд упал в районе музыкальной школы на улице Дагестанской. Взрывом выбило окна в здании, а также в детском саду напротив и в близлежащих домах.

В результате атаки погиб один мужчина. Информацию об этом подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по его словам, личность жертвы пока устанавливается.

20 января стало известно, что журналистку российского интернет-издания Readovka Анастасию Елсукову тяжело ранили в Соледаре. Ее с раздробленным коленом эвакуировали в госпиталь в Первомайске.