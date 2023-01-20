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16:19, 20 января 2023Интернет и СМИ

Российскую журналистку тяжело ранили в результате обстрела в Соледаре

Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в ногу в Соледаре

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Журналистку интернет-издания Readovka Анастасию Елсукову тяжело ранили в результате обстрела в Соледаре. Об этом сообщает редакция в своем Telegram-канале.

«Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила серьезное ранение — у нее раздроблено колено, в настоящий момент идет операция», — говорится в сообщении издания. Журналистка получила ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре. Ее эвакуировали в госпиталь в Первомайск.

«Серьезное ранение в ногу было получено непосредственно вблизи линии фронта», — отмечается в заявлении редакции. Издание сообщает, что эвакуация журналистки организовала группа частной военной организации (ЧВК) «Вагнер».

В октябре 2022 года ранение во время съемок в Донецкой народной республике (ДНР) получил военный корреспондент RT Андрей Филатов. Уточнялось, что это произошло в поселке Первомайское, когда российский военкор снимал работу штурмовиков 11-го полка Народной милиции ДНР.

16 августа стало известно, что в Донецке подорвалась на мине начинающий российский военкор Земфира Сулейманова. Девушка скончалась в больнице.

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Олег Давыдов
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