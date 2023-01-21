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23:39, 21 января 2023Бывший СССР

Партия Порошенко потребовала установить полный контроль за закупками для ВСУ

Партия Порошенко потребовала установить парламентский контроль за закупками для ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Сопредседатель фракции украинской партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на фоне сообщений о мародерстве и коррупции со стороны руководства минобороны страны в своем Telegram-канале потребовала установления полного контроля за закупками для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Антикоррупционным органам следует не имитировать бурную деятельность и борьбу с ошибками в декларациях и с премиями, а заняться непосредственными обязанностями — борьбой с коррупцией и злоупотреблениями во время войны», — заявила она.

Геращенко рассказала, что некоторые люди наживаются на войне, закупая самое необходимое для армии по цене, в два-три раза выше рыночной. По ее словам, это является преступлением, которому нет прощения.

По ее словам, «Европейская солидарность» будет требовать возвращения часа вопросов для правительства, а также полной подотчетности кабинета министров страны парламенту и возвращения системы, с помощью которой проводятся государственные торги для закупок для ВСУ. Также фракция хочет добиться создания следственной комиссии, которое расследует закупки для армии в 2022 году.

Ранее стало известно, что государственная аудиторская служба Украины проведет проверку Минобороны за покупку продуктов питания для вооруженных сил страны по завышенным ценам.

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Марина Совина
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