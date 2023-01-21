Партия Порошенко потребовала установить полный контроль за закупками для ВСУ

Партия Порошенко потребовала установить парламентский контроль за закупками для ВСУ

Сопредседатель фракции украинской партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на фоне сообщений о мародерстве и коррупции со стороны руководства минобороны страны в своем Telegram-канале потребовала установления полного контроля за закупками для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Антикоррупционным органам следует не имитировать бурную деятельность и борьбу с ошибками в декларациях и с премиями, а заняться непосредственными обязанностями — борьбой с коррупцией и злоупотреблениями во время войны», — заявила она.

Геращенко рассказала, что некоторые люди наживаются на войне, закупая самое необходимое для армии по цене, в два-три раза выше рыночной. По ее словам, это является преступлением, которому нет прощения.

По ее словам, «Европейская солидарность» будет требовать возвращения часа вопросов для правительства, а также полной подотчетности кабинета министров страны парламенту и возвращения системы, с помощью которой проводятся государственные торги для закупок для ВСУ. Также фракция хочет добиться создания следственной комиссии, которое расследует закупки для армии в 2022 году.

Ранее стало известно, что государственная аудиторская служба Украины проведет проверку Минобороны за покупку продуктов питания для вооруженных сил страны по завышенным ценам.