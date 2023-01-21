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18:06, 21 января 2023Бывший СССР

Минобороны Украины проверят за покупку питания для ВСУ по завышенным ценам

На Украине проведут проверку Минобороны за покупку питания для военных по завышенным ценам
СюжетМинобороны:

Фото: LIBKOS / AP

Государственная аудиторская служба Украины проведет проверку Минобороны за покупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. Об этом в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«По закупкам у Министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию (…) Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны, также работают правоохранительные органы, по результатам ожидаем резонансных выводов», — заявила чиновница и добавила, что такие коррупционные риски нельзя оставлять без внимания.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны разворовывает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей ВСУ провизией. Источник в военном ведомстве передал журналистам договор об оказании услуг по организации питания в воинских частях, заключенный с компанией «Актив Компани». Речь идет о подразделениях, расположенных вдали от линии соприкосновения, в таких регионах как Полтавская, Киевская, Черкасская, Житомирская области. Сумма договора составила 371 миллион долларов.

Журналисты выяснили, что указанные в документе цены на продукты сильно завышены по сравнению с ценами в розничных магазинах, не говоря уже об оптовых закупках. Авторы публикации выразили уверенность, что министерство заключило контракт с компанией-прокладкой, чтобы наживаться на поставках продовольствия.

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Денис Савосин
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