Минобороны Украины проверят за покупку питания для ВСУ по завышенным ценам

На Украине проведут проверку Минобороны за покупку питания для военных по завышенным ценам

Государственная аудиторская служба Украины проведет проверку Минобороны за покупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. Об этом в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«По закупкам у Министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию (…) Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны, также работают правоохранительные органы, по результатам ожидаем резонансных выводов», — заявила чиновница и добавила, что такие коррупционные риски нельзя оставлять без внимания.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны разворовывает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей ВСУ провизией. Источник в военном ведомстве передал журналистам договор об оказании услуг по организации питания в воинских частях, заключенный с компанией «Актив Компани». Речь идет о подразделениях, расположенных вдали от линии соприкосновения, в таких регионах как Полтавская, Киевская, Черкасская, Житомирская области. Сумма договора составила 371 миллион долларов.

Журналисты выяснили, что указанные в документе цены на продукты сильно завышены по сравнению с ценами в розничных магазинах, не говоря уже об оптовых закупках. Авторы публикации выразили уверенность, что министерство заключило контракт с компанией-прокладкой, чтобы наживаться на поставках продовольствия.