В России объяснили отказ Германии от поставок Leopard Киеву

Орджоникидзе: Берлин отказал Киеву в поставках Leopard из-за чувства вины перед Россией

Бывший замглавы МИД Росии Сергей Орджоникидзе объяснил отказ Германии от поставок танков Leopard Киеву. Своим мнением он поделился в беседе с «Известиями».

По словам дипломата, у немцев все-таки осталось «чувство исторической вины» перед российским народом. Он напомнил, что во времена Великой Отечественной войны немецкие танки убивали русских людей.

«Наверное, совесть у них окончательно не исчезла. Важно и то, что германский парламент высказался против. Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдет наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки убивали граждан России», — пояснил Орджоникидзе.

При этом экс-замглавы МИД не исключил, что Польша, в арсенале которой есть танки Leopard, может передать их Украине без консультаций с позицией Германии.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники, написала, на каких условиях канцлер ФРГ Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2. Газета сообщила, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом канцлер дал понять о готовности Германии пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.