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22:39, 21 января 2023Россия

Стало известно о «снарядном голоде» ВСУ на запорожском направлении

Рогов: артиллерия ВСУ на запорожском направлении страдает от нехватки боеприпасов

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинские военные на запорожском направлении испытывают проблемы с поставкой боеприпасов, интенсивность огня украинской артиллерии значительно снизилась, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, у группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этой территории начался «снарядный голод», она страдает от нехватки боеприпасов. Политик напомнил, что раньше украинские военные «накидывали по два-три десятка снарядов и не останавливались». «Теперь буквально один-два снаряда — и тишина, то есть они обозначают свою позицию, но полноценно вести боевые действия у них не получается», — сообщил он.

По данным Рогова, российская армия заняла позиции в селе Лобковое, которое имеет стратегическую важность на данном направлении. Из-за этого ВСУ не могут перебрасывать на запорожское направление «ни живую силу, ни боеприпасы, ни технику — вообще ничего».

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Краснополье под Соледаром.

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Марина Совина
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