Беспорядки в Перу вызвали дефицит на мировом рынке меди

«Ведомости»: Перу с 3 января практически не отгружает медь из-за протестов и беспорядков

Перу с 3 января практически не отгружает медный концентрат из соображений безопасности. Дефицит металла на мировом рынке связан с беспорядками и протестами, которые идут уже почти два месяца. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, третий по величине медный рудник Перу, Лас Бамбас, который принадлежит китайской компании MMG, заблокирован протестующими.

Также сталкивается с ограничениями добывающая в Перу медь на руднике «Антапаккай» компания Antapaccay Glencore Plc. (принадлежит международному сырьевому трейдеру Glencore).

Акции протеста, спровоцированные отставкой и арестом левоцентристского экс-президента страны Педро Кастильо, идут в Перу с 7 декабря 2022 года. Его обвинили в коррупции и отстранили от должности из-за «постоянной моральной недееспособности». В ряде регионов страны, включая столичный, еще в середине декабря введен режим чрезвычайного положения.

10 января в Перу в антиправительственных столкновениях возле аэропорта Хулиака на юго-востоке страны погибли 17 человек.