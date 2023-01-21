Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:57, 21 января 2023Экономика

Беспорядки в Перу вызвали дефицит на мировом рынке меди

«Ведомости»: Перу с 3 января практически не отгружает медь из-за протестов и беспорядков

Фото: Aly Song / Reuters

Перу с 3 января практически не отгружает медный концентрат из соображений безопасности. Дефицит металла на мировом рынке связан с беспорядками и протестами, которые идут уже почти два месяца. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, третий по величине медный рудник Перу, Лас Бамбас, который принадлежит китайской компании MMG, заблокирован протестующими.

Также сталкивается с ограничениями добывающая в Перу медь на руднике «Антапаккай» компания Antapaccay Glencore Plc. (принадлежит международному сырьевому трейдеру Glencore).

Акции протеста, спровоцированные отставкой и арестом левоцентристского экс-президента страны Педро Кастильо, идут в Перу с 7 декабря 2022 года. Его обвинили в коррупции и отстранили от должности из-за «постоянной моральной недееспособности». В ряде регионов страны, включая столичный, еще в середине декабря введен режим чрезвычайного положения.

10 января в Перу в антиправительственных столкновениях возле аэропорта Хулиака на юго-востоке страны погибли 17 человек.

Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска
Названы самые прибыльные сферы для самозанятых
Россиянам назвали способы пассивного заработка
Российские разработчики операционных систем увеличили прибыль
Диетолог назвала самые полезные продукты зимой
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Нидерланды обучат несколько сотен солдат ВСУ
Россиянам рассказали о способе сформировать финансовую подушку
Беспорядки в Перу вызвали дефицит на мировом рынке меди
В США пожаловались на неосведомленность о замыслах Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.