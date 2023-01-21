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21:27, 21 января 2023Мир

Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить часть Украины

Экс-сотрудник Белого дома Робертс заподозрил Польшу в стремлении захватить часть Украины

Фото: Pixabay

Бывший сотрудник Белого дома при администрации экс-президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заподозрил, что Польша может начать масштабную мобилизацию, готовясь к оккупации части Украины. Об этом говорится в его статье на сайте.

При этом он допустил, что увеличение армии необходимо Варшаве для того, чтобы защититься от мнимого нападения России или же для помощи Украине.

«Будет ли это сделано для защиты от российского нападения или для оккупации Западной Украины, на которую все еще претендует Польша,<…> неизвестно», — подчеркнул Робертс.

Ранее сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди допустила, что Польша весной готова военным путем захватить часть Украины. Сенатор предположила, что Варшава сделает все для того, чтобы с выгодой использовать политический хаос на Украине и «откусить» часть территории. По словам Ковитиди, власти Польши не скрывают притязаний на Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую области Украины.

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Марина Совина
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