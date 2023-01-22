Парикмахер перечислила семь шагов правильного мытья головы

Парикмахер советует вспенивать шампунь в руках перед нанесением средства на кожу головы

Парикмахер перечислила семь шагов правильного мытья волос. Соответствующий ролик, который стал вирусным и набрал 140 тысяч просмотров, опубликован на платформе TikTok.

Сотрудница салона красоты Ventura Hair Studio показала лучшую технику очищения головы на одной из клиентов. Так, сначала необходимо полностью намочить волосы, после чего вспенить шампунь в руках, нанести его на корни прядей и втереть в кожу. Потом, по словам эксперта, требуется смыть средство и повторить все действия еще раз, затем тщательно промыть голову.

После этого специалистка советует выжать остатки воды из волос перед нанесением кондиционера. «При добавлении кондиционера или бальзама избегайте корней — иначе они быстро загрязнятся вновь», — пояснила автор видео и добавила, что в заключение лучше промыть локоны прохладной водой, таким образом закрыв чешуйки волос.

В декабре 2022 года специалист по микропигментации кожи головы Амр Салем и трихолог Яннис Джанцидес назвали еду, которая вызывает облысение. В первую очередь в перечень попали обработанные закуски, конфеты, хлопья для завтрака и газировка.