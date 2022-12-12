Названа вызывающая облысение еда

Трихолог Яннис Джанцидес предупредил, что чипсы и конфеты вызывают облысение

Специалист по микропигментации кожи головы Амр Салем и трихолог Яннис Джанцидес назвали еду, которая вызывает облысение. Соответствующий материал появился на сайте издания She Finds.

В первую очередь специалисты отметили среди продуктов, провоцирующие потерю волос, обработанные закуски. «Чипсы содержат много жира, что может привести к выпадению волос и другим заболеваниям, таким как болезни сердца», — заявил Салем. Вдобавок он посоветовал избегать продукты, в том числе конфеты, хлопья для завтрака и газированные напитки, содержащие в составе большое количество сахара, соли и натрия, поскольку они вызывают, помимо облысения, перхоть.

Помимо прочего, эксперты призвали читателей обратить внимание на суши. Они отметили, что соль, которая находится в их составе, заставляет кожу головы чрезмерно вырабатывать жир. Кроме того, определенные виды рыб, а именно акула и рыба-меч, содержат ртуть. «Основная причина в том, что ртуть вступает в реакцию с цинком, который есть в нашем организме. Цинк — это металл, который способствует росту волос, а ртуть негативно влияет на этот процесс», — пояснил Джанцидес.

В заключение собеседники издания рассказали, что улучшить состояние прядей могут листовая зелень и яйца за счет содержания витамина А. Также активному росту волос может поспособствовать сладкий картофель.

В июле косметолог Циала Хугаева назвала россиянам губительную для красоты пищу. По словам специалистки, негативное воздействие на кожу оказывают картофель фри, ароматизированные йогурты, молоко, алкоголь, а также кофе и чай с кофеином. Данные продукты питания могут вызвать появление воспалений, акне, морщин и привести к истощению кожного покрова, отметила она.