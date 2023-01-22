Aurus получит электрическую версию

Российские автомобили класса люкс Aurus получат электрическую версию

Российские автомобили класса люкс, которые в частности использует президент России Владимир Путин, планируют выпускать в электрической версии. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее данным, Aurus получат электрические силовые установки. Она отметила, что сейчас в интересах страны популяризовать российский автомобиль. Однако сама вице-премьер скептически относится к перспективе пересесть на электромобили, так как при этом усложняется система утилизации.

«Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — предупредила Абрамченко.

В ноябре 2022 года в России началось серийное производство отечественного внедорожника Aurus Komendant. Автомобиль выпускают с 26 ноября на заводе в Елабуге. По словам представителей компании, сейчас автомобиль на 70 процентов состоит из отечественных деталей, они присутствуют во всех основных его узлах, таких как силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.