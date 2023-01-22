Блогерша осталась с новыми морщинами после инъекции ботокса

У TikTok-блогерши Сесили Баухманн появились новые морщины после инъекции ботокса

Блогерша Сесили Баухманн сделала инъекцию ботокса, после которой осталась с новыми морщинами. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok-аккаунте, который насчитывает более 755 тысяч подписчиков.

34-летняя женщина рассказала, что с помощью указанного препарата собиралась избавиться от признаков возрастных изменений на лице. Однако после процедуры ее веки утратили былую подвижность. «Поскольку мышцы будто заморожены, мои глаза немного опущены. Но больше всего в глаза бросается вот эта морщина», — отметила девушка, указав на появившуюся глубокую складку над верхними ресницами.

В то же время старшая сестра блогерши заверила родственницу, что черты ее внешности придут в норму. «Восстановление займет около трех недель. Вам просто нужно пережить это время», — пояснила Баухманн.

В ноябре 2022 года блогерша Ники Андреа сделала ботокс и лишилась возможности выражать эмоции на лице. На опубликованных кадрах юзерша с никнеймом @nicki_andrea рассказала, что потеряла способность улыбаться из-за последнего визита к косметологу.