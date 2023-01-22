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14:53, 22 января 2023Россия

Российская система ПВО сбила самолет ВСУ в ДНР

Минобороны России: российская система ПВО сбила самолет ВСУ в районе Антоновки в ДНР
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Антоновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Помимо этого, за прошедшие сутки уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Также в Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8 в Харьковской области. Согласно сообщению Минобороны России, средства ПВО сработали в районе населенного пункта Лозовая.

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Алиса Дмитриева
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