Минобороны России: российская система ПВО сбила самолет ВСУ в районе Антоновки в ДНР

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Антоновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Помимо этого, за прошедшие сутки уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Также в Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8 в Харьковской области. Согласно сообщению Минобороны России, средства ПВО сработали в районе населенного пункта Лозовая.