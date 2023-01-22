Опубликована карта боевых действий на Украине на 22 января

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 22 января

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 22 января. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары украинским войскам на купянском, краснолиманском, донецком и херсонском направлениях. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на каждом из них ВСУ понесли значительные потери в личном составе и военной технике. В результате наступательных действий на запорожском направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.

В районе Антоновки в Донецкой народной республике (ДНР) был сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, за сутки российские военнослужащие уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.

