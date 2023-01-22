Вероятность транзита металлов из Китая в ЕС через Россию в военных целях оценили

Депутат Новиков усомнился в транзите металлов для военных целей из Китая в ЕС через Россию

Поставки металлов из Китая в страны Европейского союза (ЕС) через Россию могут осуществляться для самых различных целей, а не только военных, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его оценке, трудно отследить, что именно будет изготавливаться из этого сырья.

По данным Bloomberg, Россия стала ключевым звеном транзитного маршрута, по которому производители оружия на Западе получают стабильные поставки металлов для производства микрочипов, электроники и боеприпасов. Дмитрий Новиков усомнился, что поставки идут исключительно на оборонные предприятия.

«Из металла можно производить посуду, чайники, тракторы, замки для дверей и все что угодно. Проследить такого рода цепочки и утверждать, что какие-либо поставки из Китая, транспортируемые по России, поставляются, чтобы использоваться в военных целях, мне кажется, не представляется возможным. Вопросы реагирования здесь тоже должны это учитывать», — сказал он.

Напрямую увязывать любые поставки из Китая в Европу с тем, что европейцы могут использовать это против России, — это может выглядеть как некоторая натяжка Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Как сообщает Bloomberg, большая часть редкоземельных элементов добывается в Китае. По данным ЕС, объем сырья, доставляемого транзитом через Россию, вырос до 36 074 тонн за первые девять месяцев 2022 года. Это более чем вдвое превышает объем, перевезенный за весь 2021 год.